M.V.Wool vaidlustas kalatehase sulgemise kohtus 

Veterinaar- ja toiduamet otsustas novembris, et kalafirma tegevus haiguspuhanguid põhjustanud listeeriabakteri hävitamiseks pole olnud piisav ja otsustas seega M.V.Wooli kaks tehast sulgeda. M.V.Wooli hinnangul tootmise sulgemine põhjendamatu ja ebaproportsionaalne, sest VTA on varem korduvalt avalikkusele kinnitanud, et tarbijateni jõudev toit on ohutu.