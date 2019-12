Eesti uudised Raha õppimise eest: Valgas saavad tublid õpilased valla käest taskuraha Asso Ladva , täna, 20:47 Jaga: M

RIIGIKOOL PÄRIS STIPENDIUMI LINNAKOOLILT: Valga alustas gümnasistidele stipendiumi maksmist enne riigigümnaasiumi asutamist. Foto: Egle Kõvask / Valga gümnaasium

„Mõnelegi õpilasele on see suur boonus ja see võib olla isegi abi perekonnale. Ikkagi üks lisasissetulek, sest mitu peret ei ole majanduslikult hästi kindlustatud,“ ütleb Valga gümnaasiumi direktor Andrus Murumaa stipendiumide kohta, mida Valga vallavalitsus maksab oma gümnasistidele.