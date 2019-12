Juhtkiri | Kool ei ole vallavõimu ripats 

Mis puutub aga poliitikast huvituvatesse õpilastesse, siis valimisiga langetati 16.eluaastale just selleks, et noori otsustusprotsessi kaasata. Nii on juba põhikooli lõpuklassi noored valimisealised ning 11.-12.klassi noored on täisealised, kelle tegemisi vanemad enam juriidiliselt kontrollida ei saagi isegi kui vallavalitsus või vanemad ise seda teha sooviksid.

Kool peaks poliitikast küll eemal seisma, kuid eriti väiksemates asulates võib koolimaja olla üheks väheseks kui mitte ainsaks kogukonna kooskäimise kohaks. Ka pole koolijuhtidel keelatud kuuluda erakondadesse, kuigi Eestis on olnud tegu pigem direktorite otsese või kaudse sundparteistamisega: direktor astus õigesse erakonda kas ametisse saamiseks, seal püsimiseks või hoopis koolimaja remondiks raha saamise nimel. Pole saladus seegi, et poliitikud on valimiste eel eri ettekäändeil kippunud kooli esinema just valimisealiseks saanud noorte hääli silmas pidades.

Selle kõige varjus aga kipuvad omavalitsused ära unustama, et kool on esmajärjekorras õpilaste jaoks, kes moodustavad koos õpetajatega ühise koolipere. Ning nende arvamusest ülerullimine nagu seda on mitut puhku tehtud Viimsi koolides, Kanepi gümnaasiumi ja nüüd Kiviõli kooli puhul ei too head tulemust. Ka direktorite päevapealt vallandamised kajastavad üleüldist suhtumist, et pedagoog on klienditeenindaja ning direktor on lisaks veel ka vallavõimu armust sõltuv, kelle võib vajadusel märja kaltsuna nurka virutada.