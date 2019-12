„Väga maitsev!“ Näitusel pandi nahka 120 000 dollarit maksnud kunstitöö  

Näitusel olnud publik puhkes naerma. Valve juhtis Datuna kõrvale ja hoiatas teda. Vangiminekut kunstiteose hävitamise eest pole tal siiski vaja karta, isegi politseid ei kutsutud kohale. Terras kinnitas, et Cattelani teose väärtus on ainult tõendis, et tegu on kunstitööga. „Me oleks pidanud banaani enda niikuinii varsti välja vahetama, aga sertifikaat teose ehtsuse kohta kehtib ju ikka edasi.“