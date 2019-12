Seisukoht | Poliitikud, andke ärimeestele raha tagasi! 

Seda ei saa me ilmselt kunagi teada, kas valitsuserakondlased jagasid ärimeestele annetuste eest konkreetseid lubadusi või mitte – isegi kui kapo või kripo peaks asja uurima hakkama. Eesti korruptsiooni ajalugu näitab, et kui politseinikud salakokkulepetele otse peale ei satu ja neid linti ei võta, siis on skeemitamist hiljem väga raske tõestada. Kohtus kuuleme asjaosalistelt lugusid, kuidas lasteraamatute ja memuaaride kirjastamisel või spordi toetamisel liiguvad meie e-riigis endiselt suured summad sularahas. Ja vahel jäävad õigusemõistajad neid isegi uskuma.