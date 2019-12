Emajõest leiti kadunud Aiti sülearvutikott

Foto: PPA

„Politsei on läbi vaadanud tundide kaupa valvekaamerate salvestusi. Aiti liikumine on neil tuvastatud 6. detsembri öösel kuni Turusillale minekuni. Silla Pika tänava poolsesse otsa jõudes lahkus Aiti sõpradest, kes ei pannud majja sisenedes tähele, kuhu Aiti sealt edasi liikus. Võtsime ette lähistel olevate valvekaamerate salvestused olemasolevatel suundadel, kuid neil salvestustel, mis katavad osaliselt tagasitee südalinna ja Narva maantee suuna Raadile, ei ole Aiti liikumist näha,“ nentis Linnard. Ka pole mehe liikumist seni tuvastatud teistel linnakaameratel. Salvestuste läbivaatamine jätkub.

Linnard ütles, et kaamerasalvestiste kogumine ja läbivaatamine on hetkel prioriteet saamaks selgust, millises piirkonnas oleks otstarbekas maastikuotsinguid läbi viia. „Oleme saanud mõned vihjed selle kohta just kui oleks paar inimest kirjeldusele vastavat meest näinud, kuid need pole siiski kinnitust leidnud,“ märkis Linnard.