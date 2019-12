Apteekrid: Eestis on tõsine ravimite kättesaadavuse kriis 

„Ravimiametis on registreeritud tarneraskused juba kümne protsendi ravimite puhul. Tegelike tarneraskustega ravimite hulk on tõenäoliselt veelgi suurem.“

Ravimiametis on registreeritud üle 3000 ravimi, millest 6. detsembri seisuga on tarneraskused 331 ravimi osas.

„Eesti Apteekrite Liitu kuuluvatest proviisorapteekidest tuleb väga palju signaale selle kohta, et hulgimüüjad ei suuda mitmeid vajalikke ravimeid tarnida. Meil puudub info, kas samalaadsed probleemid esinevad ka hulgimüüjatele endile kuuluvates apteekides,“ ütles Sarv. Tema sõnul annab hulgimüüja laoprogramm apteegile sageli küll võimaluse ravimi tellimiseks, kuid tellimuse saabudes vajalik ravim saadetises puudub. „Sageli puudub eelinfo selle kohta, et ravimit tegelikult ei tarnita,“ täpsustab Sarv.

„Teravale ravimite kättesaadavuse kriisile on juhtinud tähelepanu juba nii Eesti Perearstide Selts kui ka Eesti Lastearstide Selts. Kriisi tõttu kannatavad kümned tuhanded patsiendid, ohtu on pandud ka laste tervised,“ lisab Sarv.

Eestis on ravimite maaletoomise õigus ainult ravimite hulgimüügiettevõtetel, millest suurimad on Magnum Medical OÜ (omab ka TPA apteegiketti), Tamro Eesti OÜ (omab ka BENU apteegiketti) ja Apteekide Koostöö Hulgimüügi OÜ. „Ravimite hulgimüüjad on keskendunud apteegireformile, patsientide vajadused on jäetud tagaplaanile,“ leiab Kaidi Sarv.

Apteegid vajavad hulgimüüjatelt selget infot, milliseid ravimeid pole võimalik hankida või saab hankida oluliselt väiksemates kogustes.