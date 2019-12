KAS NÄGID? Lasnamäel sõitis auto otsa jalakäijale, kes on veel nädal hiljem haiglas raskes seisus

Praeguseks on tuvastatud, et sõiduk, mis 6. detsembril Lasnamäel jalakäijale otsa sõitis oli universaalkerega hõbedast värvi Volkswagen. Liikluskuritegude uurija sõnul sai tõenäoliselt sõiduki esiosa õnnetuse käigus ka vigastada. Politsei palub kõigil, kes Mahtra, Raadiku, Peterburi või Mustakivi tee piirkonnas sellist autot on märganud, sellest teada anda. Samuti võiksid seal piirkonnas tegutsevad firmad, millel on õues valvekaamerad ning pardakaameratega sõidukite omanikud võimalusel üle vaadata möödunud nädalalõpu salvestised, ehk jäi õnnetuse põhjustanud sõiduk kusagile lindile.