Eesti uudised PILTUUDIS | President pani jõulukaardid teele Toimetas Katrin Rohtla , täna, 11:40

Kersti Kaljulaid Foto: Martin Ahven

President Kersti Kaljulaid pani tänavused 2700 keskkonnasäästlikku jõulukaarti teele."Jõulukaardi kandev idee on keskkonnasäästlikkus ja nii leiab siit vihjeid ja soovitusi, kuidas teha igapäevaselt loodust hoidvamaid valikuid, et just teadlikuma tarbimisega muuta maailma rohujuuretasandilt. Oleme seda ju ennegi teinud – Eesti on olnud digimuutuste esilekutsuja ja mõjutaja ning Maailmakoristuspäev sai alguse just siit. Miks on kuuse ümber rebane ja jänes? Ikka sellepärast, et inimene ei seaks ennast loodusest kõrgemale, vaid peaks meeles, et ta on osake sellest," kirjutab president sotsiaalmeedias.