Uber sai USAs pea 6000 teadet seksuaalsest ahistamisest ja vägistamisest 

Väljaanne Vox kirjutab, et ehkki raport kahjustas Uberi aktsiaid, on vägistamiste ja seksuaalrünnakute statistika klientide jaoks väiksema tähtsusega kui firma varasemad skandaalid. Tõenäoliselt raportil pikemaajalist negatiivset mõju pole. Alles eelmisel kuul avaldas Uberi juht Dara Khosrowshahi arvamust, et saudi ajakirjaniku Jamal Khashoggi mõrv oli „eksimus“, põhjustades pealtnäha suurema furoori kui seksuaalkuriteod. Ammugi jääb klientide praegunepahameel kordades alla 2017. aasta #deleteUber (#kustutaUber ingl. k.) veebikampaaniale, mil kliendid süüdistasid Uberit taksojuhtide streigi ajal olukorra ärakasutamises. Uber muutis tol ajal ajutiselt oma hinnasüsteemi, ilmselt selleks, et muidu taksoga sõitjaid oma teenusega ära meelitada.