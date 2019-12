Rämekommentaatoritega võitlev advokaat Robert Sarv on rahapesu süüdistusega kohtu all 

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius kinnitas Õhtulehele, et Sarv on saanud süüdistuse, kuid ei soovinud täna õhtul süüdistuse sisu avaldada. Koos Sarvega sai ulatusliku rahapesusüüdistuse ehitusettevõtja Jaago Roosmann, kellele see pole ainus käimasolev kohtuasi. Roosmann on koos Tartu endise abilinnapea Kajar Lemberiga kohtu all Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) ja PRIA-lt toetuste väljapetmise süüdistusega.