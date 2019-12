John Lepp: eestlasest suurseikleja tee meeleparandusele  

Lepp (John Robert Ignace Lepp) ilmus ajakirjanduse veergudele 1931. aastal, kui Päevaleht kirjutas 11. aprillil 21aastasest noormehest: Eesti kelm toimetab Poolas ajakirja. Mõni aeg tagasi esines ta Leedus kirjanik Johann Ruveni nime all ning tüssas mitmesuguseid ringkondi, kuid kui asi ilmsiks tuli ja meie saatkond temalt ajakirjanikukaardi ära võttis, põgenes ta Poolasse. Varssavis esines ta seal tuntud ajakirja, 300 000-lise tiraažiga Jutro üldosakonna tegevtoimetaja John Leegina. Tartusse kirjutas ta, et on lõpetanud Poolas ülikooli. Eesti saatkond teatas järelpärimisel Päevalehele, et neile tutvustanud Johann Ruven end hoopis esperanto keele õpetajana.