Tartlased taristuministrile: ehitage Riia ring ümber, see on kõige õnnetusrohkem liiklussõlm 

Liit peab niinimetatud Riia ringi ehitust esmatähtsaks Tartumaa ja kogu Lõuna-Eesti riigiteede ehitamise mõistes, kuna see ühendab Lõuna-Eestit Põhja-Eestiga. „Lisaks regioonide ühendamisele on see peamine ühenduslüli Lõuna-Eesti ja Tartu linna vahel. 2017. aasta andmetel on Riia ringi aasta keskmine liiklussagedus 16 700 autot ööpäevas ja see kasvab. Kahjuks on see Eesti kõige liiklusõnnetuste rohkem liiklussõlm: Riia ringil toimus 2018. aasta jooksul 133 liikluskindlustuse juhtumit kogukahjuga 200 000 eurot,“ kirjutas Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Rain Sangernebo ministrile.