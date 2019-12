Eesti uudised Pärnus suvel surnuks pekstud poisi vanemad: ta kohtles kõiki tuttavaid nagu oma sõpru ja usaldas võib-olla teisi liiga palju Johanna-Kadri Kuusk , täna, 19:00 Jaga: M

HEA MÄLESTUS: Vaid 13aastasena surnud Nikitat meenutatakse kui abivalmit ja rõõmsat poissi, kes oli koolis klassi hing. Fotolavastus. Foto: Robin Roots

„Meie pere on kannatanud kujuteldamatul ja korvamatul moel, me soovime, et seda ei juhtuks teistega,“ ahastavad vanemad, kes pidid augustis matma poeg Nikita. 30. juulil sattus laps Pärnu kesklinnas kokku grupi teismelistega, kellest üks peksis teda nii rängalt, et Nikita langes hiljem koomasse ja suri haiglas.