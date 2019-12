Eesti uudised Eesti Lastearstide Selts: ravimeid napib, tänavu oli vähemalt saja vastsündinu tervis ohus Toimetas Marvel Riik , täna, 16:48 Jaga: M

Lastele puuduvad Eesti väikese ravimituru tõttu väga paljud Euroopa teistes riikides saada olevad lastele sobivad ravimvormid, mistõttu tuleb neile välja kirjutada täiskasvanute tablettidest tehtavaid pulbreid. Pilt on illustratiivne. Foto: Andres Putting / Ekspress Meedia

Lastearstid kurdavad pöördumises sotsiaalministeeriumile ja selle allasutustele, et ravimite tarneraskused on muutunud enneolematult suureks ja puudutavad teravalt lapsi. Näiteks tuuakse välja, et paaris Eesti haiglas said otsa K-vitamiini varud, mida antakse vastsündinutele veritsushäirete ärahoidmiseks.