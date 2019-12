GALERII | Presidendilossi ette kerkis kuusemets 

Hariduslik jõulumets kannab sõnumit põlvkondade vahelisest sidemest – nii nagu metsas on oma roll igas vanuses puudel, on ka inimühioskonnas oma panus anda igal põlvkonnal.

Kuuske ei tohi võtta metsanoorendikust ega kaitsealalt. Metsanoorendiku tunneb ära selle järgi, et puud on korrapäraselt hooldatud ning enamasti ühekõrgused. Kaitsealad on riigimetsa kaardil pruuni tooniga välja toodud ja piiritletud ning on looduses ka valdavalt siltidega tähistatud.