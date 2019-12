Kuritegelik grupeering üritas tuumarelva materjale smugeldada 

Europol vahendab, et kurjategijate plaan oli ühele sõjaväele (millisele, pressiteade ei avalda) maha müüa konteiner, mis väidetavalt sisaldas kolme miljoni euro väärtuses radioaktiivseid aineid.

Europol kirjutab, et radioaktiivsete ja tuumaainete smugeldamine ohustab Euroopa Liidu turvalisust. Hoolimata korrakaitseorganite heast tööst püsib endiselt kõrge tõenäosus, et ohtlikud ained võivad Liidust läbi liikuda, kuna erinevates maailma sõja- ning konfliktitsoonides on neid lihtne illegaalsel viisil kätte saada.