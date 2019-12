TUULIKUSÕU: ärimehed korraldasid Sõnajalgade juhtimisel kaitseministeeriumile kambaka 

Avalik tuuleenergiasõda Eestis on kestnud peagi juba kolm aastat. Ühel poolel on seisnud kuulsad vennad Sõnajalad, Oleg ja Andres, kes tahavad Aidu karjääri püstitada suure tuulikupargi, kasutades sealjuures Eesti tehnikat ja tööjõudu. Nende vastu rügab kaitseministeerium: Aidu tuulikud olla esialgu kokkulepitust kõrgemad ja see segab Kellavere õhuseireradari tööd – Sõnajalad töötavat Eesti julgeolekule vastu.