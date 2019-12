Mis sai Rotermanni rajatavast skulptuurist? Sõõrumaa: asi on ooteseisus 

Rotermanni kvartalit arendav suurettevõtja Urmas Sõõrumaa tunnistas, et ettevõtmine on praegu seisakus. Tema sõnul kaasnes Rotermanni 5 ja 8 majade vahele rajatava skulptuuriga rohkelt kooskõlastusi. „Eks sellega kaasneks ka suur kogus vett. Kui seal maa all on garaažid, siis oli üks suur küsimus, kas midagi nii rasket saab sinna üldse rajada,“ selgitas Sõõrumaa.

Urmas Sõõrumaa Foto: Tiina Kõrtsini

Skulptuuri maksumuseks arvatakse 200 000 eurot. See summa soovitakse kokku koguda annetajate abiga. „Tahtsime skulptuuri valmis saada sellel aastal, aga ju see siis lükkub järgmisesse. Küll me selle raha kokku saame. Tahtsime, et sellel oleks paljude inimeste raha all. See annab skultuurile hoopis teise hingestatuse,“ sõnas Sõõrumaa.