KOLMAS POOLAEG | Karl-Eerik Luigend: Eestis oled jalgpallurina mitmeid kordi odavam variant kui päris mehed 

Saate teises pooles keskenduti Luigendi karjäärile ning Eesti jalgpalli murekohtadele. Miks on keskpoolkaitsja kõige keerulisem amet väljakul? Miks tõmbuvad eestlased 80000pealisel staadionil enamasti krampi? Kas see, et meil läheb jalgpallis kehvasti, on tegelikult hoopis Eesti riigile kasulik?