Kiri | Hoidume jõulukuul avariidest! 

Jõulukuu koos aastalõpuga toob tavakohaselt kaasa asjatu kiirustamise. Ometi oleks just siis vajalik hoiduda kiirustamast ja hakata heatahtlikumalt jälgima kaasliiklejaid nii roolis kui ka jalgsi liikudes. Samuti tuleks hakata rohkem austama punast tuld foorides. Peaks tegutsema nii, et kojujäänud ei peaks liiklejate pärast muretsema ja et liiklejad ei pikendaks alltoodud varasemate avariide loetelu. Lugegem vaid viimasel paaril aastal detsembris ajalehtedes ilmunud pealkirju. Need on sündmused, mis rikkusid paljude perede jõuluaja, aasta lõpupäevad või võtsid isegi kellegi elu.