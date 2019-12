Seisukoht | Ise tehtud jõulurõõm! 

See on väga lihtne. Ma teen ise jõulukaardid, mille valmistamist alustasin juba kuu aega tagasi. Olen igal õhtul natukene meisterdanud ja nii nad valmis saidki. Tõsi, ka see on kulu, ent annab inimestele edasi ühe olulise sõnumi: sa oled minu jaoks oluline ja ma võtsin selle aja ja nägin „vaeva“, et sulle seda meelde tuletada ja see kaart ise teha!

See on ehk meeldejäävam kui poest ostetud kingitus. Ja ega ju kõigile, keda tegelikult ehk tahaks meeles pidada, jõuagi kinki teha. See on aga armas viis ja võimalus näidata, et need, kes meid elus ümbritsevad, on meile kallid.