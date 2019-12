TOP 5 | Alkoholimüük vaid kasiinoealistele? 

Kui uskuda PISA haridustesti värskeid tulemusi, siis saab parimat põhiharidust Euroopas just Eestis. Kas nii on läinud tänu pidevatele haridusuuendustele või hoopis nende kiuste, on omaette küsimus. Loorberitele puhkama aga ei saa jääda, sest teada on, et praegused head tulemused on saavutatud suuresti peagi pensionile siirduvate õpetajate toel.