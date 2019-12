KÜMNED LASTE LEETRISURMAD: tillukese saareriigi politsei arreteeris vaktsiinivastase aktivisti 

Oktoobrist saati on ametlikel andmeil surnud 63 leetrite ohvrit, vahendab BBC. Suurem osa neist on väikesed lapsed. Tegelik arv võib olla suuremgi. Surmade põhjuse leiab osaliselt vaktsiinivastastes loosungites ja väärinfos, mis rahva seas levivad. Samoa valitsus kuulutas riigis välja eriolukorra ning kohustab kõiki elanikke end leetrite vastu vaktsineerima. Eesmärk on kindlustada, et vähemalt 90 protsenti rahvastikust oleks vaktsineeritud.

Punane lipp leetrihaige lapse kodu ees pealinnas Apias. Foto: AP/Scanpix

Vandenõuteoreetik Edwin Tamasese tegevus toimus põhiliselt Facebookis, kus ta agiteeris rahvast vaktsineerimise asemel kasutama papaia lehti, mis paraku on leetrite tõrjumiseks täiesti kasutud. Haigestunud lastele soovitas ta sööta C-vitamiini, väites ekslikult, et see päästab nende elu. Tamasese rõhus Samoa rahva kõhklustele vaktsiinide suhtes, kuna 2018. aastal suri kaks last väidetavalt just leetrivaktsiini tõttu. Hiljem ilmnes, et vaktsineerimine laste surma siiski ei põhjustanud, hoopis medõdede hooletus, kes vaktsiini korrektselt veega segamise asemel lihaste lõdvestamiseks mõeldud ainega kokku segasid.