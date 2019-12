Repliik Jaanus Järs | Rott kartulisalves Jaanus Järs, Luua, 28. november 2019 , täna, 16:18 Jaga: M

On olemas kõnekäänd „rott viljasalves“. See peaks tähendama söögi ja käibevahendite küllust. Kujuta end ette rotina, kes saab vedelda puhta kuiva nisu või rukki sees. Selle kohta on teine kõnekäänd „elu on lill“.