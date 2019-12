Juhtkiri | Lutikas laes või luulu eksministri peas? 

Sestap on mõistmatu leigus, millega eri instantsid on Järviku väidetesse suhtunud. Me ei räägi ainult Järviku erakonnakaaslasest siseminister Mart Helmest, kes oli kuuldustega võimaliku lutika olemasolust kursis juba enne maaeluministri ametist vabastamist novembri lõpus. Majahaldurid jõudsid kabinetti kontrollima alles selle nädala neljapäeval, ja ka siis tuli tõdeda, et midagi küll ei leitud, ent kontrollijatel polevat ka spetsiaalseid vahendeid ega väljaõpet. Kui varem oli mure, et uus minister ei saa kuidagi usaldada senist kantslerit, siis kuidas on lugu väidetavalt lutikatest kubisevate tööruumidega? Kas see saab olla usuküsimus?