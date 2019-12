Rein Veidemann: Mati Hint oli ebaõigluse suhtes tohutult tundlik  

Rein Veidemann Foto: Martin Ahven

„Inglise keele mõjutuste kohta kirjutas Mati: kui keel kaotab oma ruumis prestiiži, siis me kaotame iseend,“ toob Veidemann näite, kuidas Hint jäi läbinisti rahvuslaseks kõige sügavamas, aga mitte piiravas tähenduses. „Samas ta pooldas vabadust eesti keele sees, kasvõi murrete näol. Ta ise oli pärit Võru murde piirkonnast ning tema oli üks väheseid inimesi, kes oskas liivi keelt. Selle näitel oskas ta seletada, mida tähendab ühe keele kadumine.“

„Kui nii võib öelda, siis Mati oli Rahvarinde välisminister,“ meenutab Veidemann. „Ta oskas nii inglise kui ka saksa keelt ja just tema oli see, kes Rahvarinde kongressi ajal selgitas välisajakirjanikele, mis nüüd juhtus. Balti keti ajal läkitasime ta USAsse, kus ta selgitas, mis Eesti teoksil on.“

„Mati oli ebaõigluse suhtes tohutult tundlik,“ räägib Veidemann. „Ta oli väga kirglik inimene nii vaidlustes kui ka tõe otsimises, see võis mõnele inimesele näida tõredusena ja viia isegi kellegi hoopis vastasleeri.“

Veidemann räägib, et kui Hint märkas mingeid vigu või ebakõlasid ka tema valdkonnas, siis ta on seda alati öelnud. See ei rikkunud sugugi nende suhteid sõpradena, kuid kompromissitu tõe otsijana jätkas Hint kuni lõpuni.