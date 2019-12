LISTEERIASKANDAALI HOOP: kalatööstus M.V.Wool koondab 125 töötajat

Vetevool rõhutas, et M.V.Wooli toodetes ei ole kunagi tuvastatud Euroopa Liidus valmistoidule kehtestatud listeeria piirnormi ületamist ning VTA on avalikkusele kinnitanud, et tarbijateni jõudev toit on ohutu ning tooted jäid ka pärast M.V.Wooli tehase sulgemist müügile. Samuti ei ole Eestis tänavu ükski inimene haigestunud listeeriabakterist ST1247, mida on seostatud meie ettevõttega. Meie ressursid on ammendumas ja peame seda olukorda ka töötajatele tunnistama,“ ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool.