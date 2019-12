Kas vähk muutub kunagi täiesti ravitavaks? 

Vähk on väga keerukas probleem, sest see hõlmab enam kui sadat haigust, toonitab vähiuuringufondi Ora Lee Smith Cancer Research Foundation asutaja Hadiyah-Nicole Green veebiküljel Quora. Kuna vähktõbi on niivõrd mitmekesine, nõuab see erinevaid sekkumisi ja ravimeetodeid. Üht kindlat ravi või protseduuri, mis mõjuks kõigi vähiliikide puhul, pole paraku olemas. Ravi on tavaliselt edukas varases staadiumis tabatud kasvaja puhul. Kui tõbi on kaugele arenenud, ei allu keemiaravile või kasvajat ei saa opereerida, on tavaliselt tagajärjeks patsiendi surm. Kuid Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniajakirja Horizon teatel usuvad arstid, et kui vähki ka kunagi täiesti välja ei juurita, on vaktsiiinide, personaalse meditsiini ja arukate elustiilivalikute abil võimalik ennetada ja ravida palju suuremat hulka vähijuhtumeid kui seni.