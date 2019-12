Jennifer Garner ostis kogemata üüratult suure jõulukuuse 

"Rääkisin oma lastele, et võime sedapuhku suurema puu tuua, sest oleme üürimajas ja siin on hästi suur fuajee," seletab Garner, kel on purunenud abielust Ben Affleckiga tütred Violet (14) ja Seraphina (10) ning poeg Samuel (7). "Aga siis toodi kohale see puu ja ma pole kindel, kas see on ikka seesama puu, mille me olime välja valinud." Näitlejanna lisab: "Ta on natuke agressiivse moega!"