Mati Hint vaktsineeris tudengeid: „Jätke igasugune lootus!" Asso Ladva , täna, 12:20

Keeleteadlane Mati Hint Foto: ARNO SAAR

„Mati Hint ütles väga tihti oma loengutes: „Jätke igasugune lootus!“ Noored on ju teadupärast optimistlikud, aga kui seda sulle mitte just igal loengul, aga iga paari loengu järel korratakse, siis peab noor sellega kuidagi toime tulema. Ilmselt oli see tema viis vaktsineerida üliõpilasi nõukogude tegelikkuse vastu,“ meenutab Tartu Ülikooli professor Martin Ehala oma õpetajat Mati Hinti.