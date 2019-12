SÜDAMLIK: viieaastase poisi adopteerimisistungil osales kogu tema lasteaiarühm 

Michaeli lasteaiakaaslased istusid publikuna poisi selja taga ning hoidsid tema toetuseks käes pulkade otsa kinnitatud suuri punaseid südameid. Michaeli kasuisa sõnul oli tema lemmikosa istungist see, kui kohtunik küsis iga lapse käest, mida Michael neile tähendab, kirjutab CNN. Kõik noored kohalviibijad andsid südamlikke vastuseid, näiteks „Ma armastan Michaelit“ ja „Michael on minu parim sõber“. Isa sõnul oli ka kohtuniku jaoks selline situatsioon esmakordne.

Michaeli ema väitel oli sellisele mõttele tulnud lasteaiakasvataja, kui too ühel päeval poissi koju tõi. Kasvataja teadis, et Michaeli adopteerimissaaga jõuab peagi lõpule ning koos emaga otsustati seetõttu midagi erilist korraldada. Seega toimuski lasteaiarühmal n-ö ekskursioon Grand Rapidsi kohtumajja.

Michaeli uued vanemad on väga õnnelikud, et pojal nii palju toetavaid sõpru on. Samuti on nad rõõmsad, et adopteerimine viimaks lõpule jõudis – Michael on pere juures elanud juba eelmise aasta tänupühadest saati.