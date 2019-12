BILD: Venemaa saatkonnad on agentide pesad 

Venemaa võimud on seotust Zelimhan Hangošvili mõrvaga eitanud. Samas rõhutatakse Moskvas, et tegemist oli tagaotsitavaks kuulutatud terroristiga, kes aitas organiseerida ohvriteohkeid terroriakte.

Venemaa lubas diplomaatide väljasaatmisele vastata adekvaatselt. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et vastumeetmete väljatöötamiseks kulub aega. Saksamaa liidukantsler Angela Merkel lubas toimunut arutada Venemaa presidendi Vladimir Putiniga esmaspäeval Pariisis toimuval Normandia neliku tippkohtumisel. Merkel avaldas lootust, et Vene diplomaatide Saksamaalt väljasaatmine Ukrainale pühendatud tippkohtumist Pariisis ei mõjuta.

Ajaleht Bild kuulutas, et Venemaa saatkonnad Euroopa Liidu liikmesriikides on tõelised agentide pesad. Näiteks Berliini saatkonnas tegutsevate agentide peaülesanne on mõjutada majandustegelasi, poliitikuid ja ajakirjanikke nii, et need häälestaksid elanikkonda suhtuma Kremli poliitikasse positiivselt.