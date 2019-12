AJALEHT LE MONDE: Vene eriteenistused kasutasid Prantsuse Alpe salabaasina 

Le Mond i andmetel on Prantsusmaa, Suurbritannia, Šveitsi ja USA luure leidnud vähemalt 15 GRU agenti, kes on peatunud Prantsusmaa Alpides asuvates väikelinnades, näiteks Annemasse´is Evianis ja Chamonix´is. Nende seas on ka Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamises süüdistatavad Aleksandr Petrov ja Ruslan Boširov.