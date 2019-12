EASi uus juht tahab turistid tuulutada pealinnast kaugemale. Matrjoškaostjate kasvust ei piisa!

EASi nõukogu esimehe Arvi Lossmanni sõnul on Peeter Raudsepa pikaajaline ja mitmekülgne kogemus tippjuhi ning ärikonsultandina võimaldanud tal õppida tundma erinevaid ärivaldkondi ning mõista Eesti majanduse probleeme ja arenguvõimalusi nii rahvusvahelises kui kohalikus vaates.

„Tema kogemus erasektori tippjuhina võimaldab tal paremini mõista ettevõtjate vajadusi, samas on tal ka kogemus suure riigiettevõtte juhtimisel, mida läheb EASi juhtimisel kahtlemata vaja,“ ütles Lossmann.

Raudsepp on juhtinud mitmeid suurettevõtteid nagu ETK Hulgi, riigile kuuluvat ettevõtet Eesti Post ja rahvusvahelise taustaga Rautakeskot. Viimastel aastatel on ta ärikonsultandina nõustanud tootmise, IT, kinnisvara, metsanduse ja energeetika valdkonna ettevõtteid Läti, Soome ja Kasahstani suunal. Raudsepal on Tartu Ülikooli rahandusalane kõrgharidus.

Raudsepa sõnul on EAS olnud viimastel aastatel väga hästi juhitud organisatsioon. „Majanduskeskkond on aga pidevas muutumises ja seetõttu on ka täna EASi jaoks olulised küsimused, kuidas tagada ettevõtjatele tugi välisturgudele sisenemisel, mis annaks ka reaalseid resultaate,“ ütles Raudsepp.

Samavõrra oluline on Raudsepa sõnul tuua välisinvesteeringud Eestisse kui ka julgustada meie ettevõtjaid investeerima välisriikidesse. „Alustades kasvõi lähiriikidest, et oleks rohkem Balti riikide üleseid Eesti ettevõtteid. Kindlasti tuleb olla toeks idufirmadele investeeringute kaasamisel ja Eestist väljapoole laienemisel,“ märkis ta.

Raudsepp nentis, et väljakutseid on ka turismi- ja toetuste valdkonnas. „On oluline, et turistid leiaksid tee pealinnast väljapoole ning et meie turismisektori kasv ei seisneks vaid Tallinna vanalinnas matrjoškasid ostvates kruiisituristides. Et ligipääs toetustele oleks tagatud olenemata ettevõtte suurusest ja regionaalsest asukohast. Minu ülesandeks on nendele küsimustele lahendused leida üheskoos EASi meeskonna kui ka ettevõtjatega,“ lisas sihtasutuse uus juht.

Raudsepp on EELK Tallinna Jaani Koguduse juhatuse liige ja Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu liige. Ta ei kuulu ühtegi erakonda.