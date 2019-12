TOOMPEA KEERATAKSE LUKKU! Kaitseliitlane Ilmar Raag: „Olukorrad on siis õnnestunult lahendatud, kui tulistamist ei toimu.“ 

„Tegemist ei ole õppusega selles mõttes, et mängitakse sõjaolukorda. Kui kaitseliitlaste väljaõpe on enamasti sõjalise väljaõppe keskne, siis praegu harjutatakse nende olukordade lahendamist, kust kaitseliit toetab politseinikke. See tähendab ühiseid patrulle, kontrollpunktide tööd jne.,“ selgitab õppuse „Toompea Lukku“ ülesannet Toompea malevkonna pealik, filmimees Ilmar Raag.

Tavainimeste jaoks on peamine teada, et riigikogu hoone esine ala on neile õhtul suletud. Muidu peaks õppus tavapärast linnaelu segama nii vähe kui võimalik. „Tänavad ei ole kinni. Sisuliselt kõnnivad õppuse alal mängus osalevad „tsiviilisikud“, kes on tähistatud väikese lindiga. Vajadusel küsitletakse ainult neid,“ selgitab Raag. „Kui tekib vajadus, siis viib politsei läbi ka inimeste kinnipidamise. Sama kehtib ka autode kohta. Toompea künkal võib ehk liiklus veidi aeglustuda, kui mõnda mängus osalevat autot kontrollitakse.“