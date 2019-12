TOBE VÕI TARK? Hollywoodi staar joodab oma jõulukuusele limonaadig  

55aastane näitleja rääkis Ellen DeGenerese jutusaates, et annab igal aastal on jõulupuule turgutuseks mikstuuri: pool vett ja pool limonaadi 7UP.

Lowe tunnistas, et muidu on majapidamine tema abikaasa Sheryli õlul. "Aga jõulukuuse eest hoolitsen hullunult. Ma kardan, et muidu kuivab ta ära." Näitleja pelgab, et okkad varisevad maha ja muutuvad tuleohtlikuks. Robi 24aastane poeg John kommenteeris, et muidu ei liiguta isa kodus tõesti lillegi.