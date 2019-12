Kümned näljased jääkarud vallutasid Venemaa külakese 

Rõrkaipi jääkarude vaatlusega tegeleva ühingu juht Tatjana Minenko teatas, et külas on kokku loetud 56 erinevat karu, kelle hulgas on nii vanu kui ka noori loomi. Naise sõnul on enamik neist alatoidetud ning kõhnad. Külas katkestati näljaste loomade tõttu kõik avalikud üritused ning elanike julgeoleku tagamiseks on näiteks koolides tugevdatud turvameetmeid.

Looduskaitsjate sõnul on jääkarude rändes süüdi kliima soojenemine – nõrk rannikujää sunnib loomi otsima toitu pigem maismaalt. Osad eksperdid arvavad, et jääkarude külaskäigud Rõrkaipi on niivõrd sagedaseks muutunud, et mõistlikum oleks küla lõplikult evakueerida.