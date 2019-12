VÕITLUS: kas taimetoitlased kiusavad lihatootjaid? 

„Eestlane on lihasööja rahvas ja praegused taimetoitluse trendid liha tarbimist ei vähenda,“ prognoosib Saaremaa Lihatööstuse juhatuse liige Kristjan Leedo. Olgugi et liha söömine on muutunud teadlikumaks.

Taimetoitlaste kampaaniaid kommenteerides ütleb Leedo, et iga algatuse taga on paraku kellegi huvid. Ka ärihuvid. „Sihtgrupina kasutatakse ära nooremaid inimesi, kes on aktiivsemad ja keda on lihtsam mõjutada,“ sõnab Leedo. Näiteks Suurbritannias on tema sõnul pooled veganluse praktiseerijad 15–30aastased.

Lähitulevikus Leedo kunstlihal kohta ei näe, küll aga 10–15 aasta pärast. Sektori ökoloogilise jalajälje vähendamiseks käivat töö juba nagunii. Näiteks aretatakse väiksema isuga, kuid kiiremini kasvavaid keskkonnasõbralikumaid veiseid. Neist eralduv metaani kogus väheneb seeläbi kolmandiku võrra.

„Ja võib juhtuda, et mõne aasta pärast võib lihapakenditel leida märgiseid, mis näitavad, kui suurt mõju on veiste toit keskkonnale avaldanud,“ pakub Leedo.

Veganitoidu tootjad vajavad toetust

Taimetoidumessi korraldaja ja portaali Loomus kommunikatsioonijuht Annika Lepp kinnitab, et taimetoidu osakaalu suurenemine valmistab talle ainult rõõmu. „Sellest räägitakse üha enam ning infotööd tehakse hoogsalt,“ ütleb ta ja arvab, et Eesti peaks rohkem toetama uuenduslikke veganitoite ja nende kodumaiseid tootjaid. „Väga suur potentsiaal on kindlasti tera- ja kaunviljade puhul. Nii-öelda taimsed piimad ja proteiin on tulevikus võitjad.“

Tulevikku võiks Lepa sõnul vaadata kas või naaberriikide, näiteks Põhjamaade pealt. Taimsed tooted koguvad seal ainult hoogu, eriti noorte seas. Tootjad kohanevadki olukorraga: näevad, et taimsel kraamil on edu, ning laiendavad vastavalt ka oma sortimenti.