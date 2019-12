Eesti Koolijuhtide Ühenduse avalik pöördumine: Kiviõli koolidirektori ametist vabastamine otsitud põhjustel on sügavalt ebaõige 

Vallavanem Viktor Rauam põhjendas otsust järgmiselt: "Tegelikult on lugu selles, et üks koolijuht, kes on valla allasutuse juht, peaks töölepingu järgi olema lojaalne. Me ei saa seda praegu eeldada ja meil ei ole omavahelist usaldust."

Kiviõli 1. keskkooli hoolekogu esimehe, volikogus sarnaselt kooli juhiga opositsiooni kuuluva Mehis Kreismani arvates ei teinud keerulisse olukorda sattunud vallavalitsus neljapäeval head otsust. "Minu jaoks on see inetu ja alatu käitumine. Välja on otsitud põhjused, miks direktor lahti lasta ning seda olukorras, kus enamik kogukonnast on kooliga väga rahul. Ma ei taha seda öelda, kuid see on minu silmis poliitika, kus kasutatakse ära koalitsioonis olevat ühe häälega enamust ja see üks hääl manipuleerib nii vallavalitsuse kui ka vallavolikogu liikmetega," ütles Kreisman. Hoolekogu juht lisas, et tema andmetel on koos direktoriga valmis koolist lahkuma ka mitmed õpetajad.