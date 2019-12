GALERII | Tõeline silmailu! Tallinna lauluväljakul avati laternafestival 

Festivalimeistrid paigaldavad lauluväljakule enam kui 25 temaatilist LED valgusinstallatsiooni. Teiste seas saab näha 40 meetri pikkust draakonit, massiivseid siidist panda kujusid, Aafrika loomade kuningriiki, maagilist hirvemetsa, võimsat valgustunnelit ja palju muud tavapäratut.

Maailmakuulus laternafestival on rännanud võimsate valguskulptuuridega enam kui 50 riigis ning seda on kiitnud teiste seas hinnatud väljaanded nagu New York Times ja Time Out.

„Mul on ülimalt hea meel, et see värviküllane suurfestival on peagi jõudmas Tallinnasse. Saame näha maagilist ja võimsat valgusemängu, mis keset pilkast talvepimedust mõjub siin kindlasti kosutavalt ja mille sarnast pole Eestis varem nähtud,” ütleb Tallinna lauluväljakul toimuva laternafestivali korraldaja Jaanus Jegorov.

Hiina laternafestivali juured ulatuvad enam kui 2000 aasta tagusesse Hani dünastia aega. Aja jooksul hakati laternatest looma huvitava disainiga värvilisi objekte ja sellised festivalid said populaarseks ka teistes riikides. Valguslaternad on Hiinas lootusesümboliks ja traditsiooniliselt on laternafestival seotud Hiina uusaastapidustustega.