Seisukoht | Seksikas kliimastreik  

Mõistagi pole Rootsi koolitüdruk oma mures üksi, tema taga on suur osa Euroopast, kui mõelda uue Euroopa Komisjoni soovile kliimamuutusi pidurdada ja saavutada ambitsioonikas kliimaneutraalsuse eesmärk. Roheline mõtlemine, kliimastreik ja maailma tuleviku pärast muretsemine on praegu ka Eestis uue põlvkonna hulgas populaarne, isegi seksikas. Lisaks kõik see taaskasutuse temaatika.

Aga... „Olen roheline,“ ütleb Telliskivi hipster, võttes kolmandat topsikohvi, mis hiljem prügikasti lendab. Väljamõeldud situatsioon? Vaevalt. Eks see on koht, kus igaüks saab iseendasse vaadata ja mõtiskleda, kui hea prügi sorteerija ja taaskasutaja ta tegelikult on. Või laiemalt võttes: kas peaasjalikult autostumist soosiv Tallinn võib ikka puhta ja ausa südamega Euroopa roheliseks pealinnaks kandideerida.

Teema võttis hiljuti Postimehe Arteris tabavalt kokku SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel, kes ütles, et inimestele meeldib näidata, et nad on paremad, kui nad tegelikult on. „Sa võid olla kliima pärast mures, aga kui asi läheb isikliku tarbimiseni, siis see, mida inimesed välja näitavad ja milline on tegelikkus, on kaks täiesti erinevat asja,“ tunnistas Koppel, et keskkonnasõbralik, aga samas isiklikke hüvesid vähendav teguviis võib lõpuks võõraks jääda ka end roheliseks nimetanud inimestele.