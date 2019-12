FOTOD | Juubel matemaatikaga: Raatuse kool tähistab aastapäeva arvutamisvõistlusega 

Timmi loeb üles mitmed Euroopa riigid, kus täpselt samal hetkel täpselt samasuguseid matemaatikaülesandeid lahendati. Tulemused on kõikidele osavõtjatele suurel ekraanil kohe näha. Timmi sõnul on 99math veel noor ettevõtmine ja valikus on pelgalt numbrilised ülesanded. Keerulisemate ja tekstil põhinevate ülesannete lisamine on plaanis, kuid see on juba suurem ettevõtmine – tõlkimine ja hilisem kontrollimine on väga suur töö.