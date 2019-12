Perefirma rahaga reisimine viis kardetud politseiniku uurimise alla 

Tülid tekkisid kolm aastat tagasi

Selline lahend tuli mulle ootamatult. Mina olen ettevõtte tegevusest eemal olnud, passiivne aktsionär. Ise tegelen hoopis teisel erialal. Selle firma tegid kunagi meie isad. Ülejäänud osanikud on kaks venda – nende vahel tekkisid ebakõlad juba üks kolm aastat tagasi. Et see niimoodi kulmineerub, on ausalt öeldes mulle ka ootamatu. Aga mis seal täpselt tehtud on, sellega ma kursis ei ole.