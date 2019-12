Juhtkiri | Riik andis apteekidele alla 

Samas kergitab kogu reformile vee peale tõmbamine mitmeid põhimõttelisi küsimusi. Riigimasin on aastaid võimsalt mürisenud, kasutades kütuseks sadu tuhandeid ja miljoneid eurosid, kuid töö tulemus on null. Peame olema rikas riik, kui poliitikud ja ametnikud teevad aastaid tühja tööd, et reformi tähtaja lähenedes käega lüüa – tühja neist muudatustest, läheme siis pealegi vanamoodi edasi.

Optimist ütleks selle peale, et ongi mõistlik õigel ajal pidurit tõmmata, kui reform ähvardaks kaosega, mille põhjustaks teadmata arvu apteekide sulgemine ja eriti maaelanike jaoks ravimite kättesaadavuse järsk halvenemine. Kriitilisemal meelel läheneja küsiks aga, miks on kavandatud muudatuste elluviimisega seni venitatud.

On ju selge, et apteekide omandivormi ei saa muuta järelejäänud paari kuu jooksul. Seega proviisoriapteeke ei teki ning hulgimüüjad peavad apteeke edasi. Kas aga asjaolul, et võimuliidu huvi apteegireformi elluviimise vastu sulas kui kevadine lumi pärast 100 000eurose annetuse saamist ravimiärimehe äripartnerilt, oli mingi roll ka reformile vee peale tõmbamisel, jäägu asjaomaste organite otsustada.

Praegu jääb ebaselgeks, mida üldse taheti reformiga saavutada ja kas teemaga tegelnud poliitikud ja ametnikud ise ka üldse aru said, millist vankrit nad veavad. Kui tuuleparginduses käib äge lobistamine, siis oleks naiivne arvata, et apteeginduses seda poleks. Kes on aga kelle tööriist?