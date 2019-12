Mart Soidro | Joomise piiramisest – rohkem kainet mõistust! 

Nüüd on ajad teised, aga võitlus viinakuradiga endiselt aktuaalne. Juba mõnda aega on riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon (esimees Jaak Valge, aseesimees Helju Pikhof, liikmed Siret Kotka-Repinski, Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Signe Riisalo) arutanud alkoholiga seotud probleeme. „Üks osa sellest on vanusepiirangu tõstmine. Kui praegu tohivad alkoholi osta 18aastased, siis edaspidi võiks vanus olla kõrgem, näiteks 21 aastat. Teine mõte on alkoholimüügi kellaaegade piiramine – lubada poes alkoholimüüki kümnest kaheksani, aga pühapäevadel kümnest neljani,“ edastas esimees Valge musta stsenaariumi.

Ei midagi uut

Jaak Valge on juba vanem inimene. 64aastane ja veel ajaloolane. Seetõttu on mul noorema mehena talle isegi natukene piinlik meenutada juunipööret. Ei, mitte 1940., vaid 1985. aasta oma. Sama aasta 17. mail võttis NLKP Keskkomitee vastu otsuse „Abinõudest võitluses joomarluse ja alkoholismiga“. Sellele järgnesid NSVL Ministrite Nõukogu vastav määrus ja NSVL Ülemnõukogu seadlus. Et otsuse tegelik elluviimine algas järgmisel kuul, hakati Eestis alkoholivastast kampaaniat nimetama juunipöördeks. Nagu ehk Valgegi mäletab, jõudis see võitlus kiiresti absurdini: ennaktempos asuti looma karskusühinguid, kes pidid õpetama alkoholivabade pulmade, sünnipäevade ja peiede pidamist.

Tagajärjeks oli, et koosviibimistel hakati jooma salapärast „morssi“, mis tegi tuju heaks ja pani pidulised (peielised) laulma. Rahvas oli leidlik ja vastas kampaaniale salaviinaajamisega. Selle tagajärjel muutus suhkur defitsiitseks kaubaks ning niigi kesine kondiitritoodete valik vähenes veelgi. Kes polnud pepsid, jõid odavat odekolonni ja muid „viinaasendajaid“. Kui uskuda „XX sajandi kroonikat“ (IV osa, 2007), siis noorte seas levis ka mitmesuguste kemikaalide nuusutamine ja manustamine. Ühesõnaga: alkoholi müüki piirati järsult ja hiljem seati sisse talongisüsteem. Olen oma silmaga näinud, kuidas talongidega viinapoe ukse taga äritseti.

Nüüd? Valge juhitava komisjoni ettepanekute suhtes on nii poolt- kui ka vastuhääli. Karskusliidu esimees Lauri Beekmann on muidugi kahe käega poolt (nii vanusepiiri tõstmise kui ka müügiaja lühendamise asjus). Ta toob näiteid Põhjamaadest, aga ka Leedust, kus 20aastane ei tohi poest isegi õlut osta. Sama meelt on Tiit Terik. „Mida kauem on võimalik inimesi alkoholist eemale hoida, seda parem,“ leiab 40aastane Tallinna volikogu esimees.

Seevastu koalitsiooni kolmas osapool Isamaa suhtub „vahvasse ideesse“ põiklevalt. Rahvastikuministri Riina Solmanni arvates on meil käske ja keelde juba piisavalt. „Oluline on tagada, et juba kehtestatud kättesaadavust piiravad meetmed tegelikult ka toimiksid.“ Riigikogu liige Üllar Saaremäe aga leiab, et tegu on jabura ideega: 18aastane võib vanemate käest küsimata abielluda ja lapsi teha. „Kas siis pulmaviinad peab isa ostma? Ja äiapapad peavad need koos ära jooma? Saan aru, et noorte inimeste tervise eest tulebki seista, aga kui kaua siis inimene on noor?“ Saaremäe lubas vanusepiirangu muutmise eelnõu vastu hääletada ja üleüldse suhtuda sellesse suure huumoriga (ERR, 04.12.2019).

Õppida noores eas