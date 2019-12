Galeriid GALERII | Viljandi jõulukuuske ehivad kodu ootavate kasside-koerte pildid Ohtuleht.ee , täna, 16:12 Jaga: M

Foto: Kenno Soo

Viljandi pärimusmuusika aida ees on omamoodi kaunistatud jõulupuu, nimelt kuuse külge on pandud varjupaigas elavate loomade pildid ning iga pildi tagaküljel on leitav informatsioon looma kohta. Suurem jagu on kasse, kuid kuusepuult leiab ka mõne koera.