Justiitsminister: riigireeturi koht on lõpuni kinnises vanglas 

Raivo Aeg, justiitsminister, Isamaa: Ma olen oma hinnangu riigireeturite karistuse kandmisele andnud – usun veendunult, et inimene, kes on süsteemselt oma riiki reetnud ja Vene riigi eriteenistuste kasuks töötanud, peaks minu hinnangul kohtu poolt määratud karistuse lõpuni kinnises vanglas ka ära kandma. See on moraalne hinnang riigi reetmisele.