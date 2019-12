„Ei saa temast mingisugust ministrit!“ ehk Kuidas kodukandi rahvas hindab valitsusse pürgivat Arvo Allerit 

„Vaadake, kuidas me elame. Siin on alati hallitus ja mul on lastel astma,“ tõstab häält silma järgi nii kolmekümnendates eluaastastes kiilaspäine spordiriietes mees. Äsja on lõppenud tööpäev ning ta suundub oma koju Jõhvis Hariduse tänav 9 asuvas hoones – samas majas, mille ühistu juhatuse liikmete hulka kuulub ka Aller.