Kes vägistas ja tappis 11aastase Claudia Rufi? 

Uurijad tookord mõrvari jälile ei jõudnud. Kriminalistika on aga jõudsalt edasi arenenud ning 2008. aastal tuvastasid eksperdid esimest korda ohvri surnukehalt võetud proovis võimaliku kurjategija DNAd. Seejärel kontrolliti ka 350 isiku DNAd, kuid kõik võetud proovid osutusid negatiivseks. 2017. aastal võeti veel 120 isikult DNA proov, kuid ka see test ei viinud uurimist edasi.

Nüüdseks on DNA analüüsimine muutunud veelgi täiuslikumaks ning kahtlusalune on leitav ka sugulase antud DNA proovi abil. Lisaks on uurijad veendunud, et mõrvar elas Claudia Rufiga samas piirkonnas.